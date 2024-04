DELFI VIDEO | Tartu uus juhendaja Vene 40-punktilisest võidust: enam-vähem saime mingil hetkel minema

Vene möönis, et meeskond veel päris lõpuni tema nägu pole. „Need kaks ja pool nädalat on sellised, et paaril päeval on tunne, et hakkab looma. Siis lähed trenni ja on paar päeva must masendus. Tambid uuesti, läheb paremaks-hullemaks. Selline see aeg on olnud, aga lõppkokkuvõttes polnud aega mõelda. Võtsime suhtumise, et teeme oma asja,“ märkis peatreener.