TÄISPIKKUSES | Rallikrossihooaja avalöök tõi rajale üle 70 sõitja neljast riigist

Sel aastal Eesti meistrisarjaga liitunud klassi BMW RX3000 registreerus 11 võistlejat. Tegemist on suhteliselt madala kuluga klassiga, kus autode ümberehitamisvõimalused piiratud. „BMW RX3000-s võisteldakse Lätis neljandat aastat, nad alustasid viie autoga, tänaseks on autosid üle kahekümne,“ rääkis ene võistlust Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. „Loodame, et meilgi läheb see klass käima.“