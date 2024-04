LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Rallikrossihooaja avalöök toob rajale üle 70 sõitja neljast riigist

Klassis Supercar tuleb oma uue Ford Fiestaga rajale kahekordne selle klassi Eesti meister ja tugeva RallyX sarja Pro-Am kategooria mullune võitja Maiko Tamm. Super 1600 klassis on teiste seas starti oodata möödunud aastal Euroopa meistrivõistlustel kümnenda koha saanud Siim Salurit. Super1600 klassi on edasi liikunud mullune juunioride Eesti meister Andri Kutsar.

Sel aastal Eesti meistrisarjaga liitunud klassi BMW RX3000 registreerus 11 võistlejat. Tegemist on suhteliselt madala kuluga klassiga, kus autode ümberehitamisvõimalused piiratud. „BMW RX3000-s võisteldakse Lätis neljandat aastat, nad alustasid viie autoga, tänaseks on autosid üle kahekümne,“ rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. „Loodame, et meilgi läheb see klass käima.“