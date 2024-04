Hispaania jalgpalli kõrgliiga mängud hakkavad toimuma teisel pool ookeanit

La Liga vedajad on varemgi antud lükke tegemist kaalunud, aga varem polnud Hispaania jalgpalliliit asjaga päri. Ent peale alaliidu presidendi Luis Rubialese kõrvale astumist on Tebas kindel, et edaspidi toimuvad osad kohtumised piiri taga.

„Usun, et alates 2025. aastast toimuvad osad La Liga mängud võõrsil. USA-s ametike matšide pidamine aitaks tugevdada meie positsiooni Põhja-Ameerika turul, mis on La Liga jaoks Hispaania järel tähtsuselt teine turg. Kuna teisedki liiga on konkurentsitihedad, siis me ei neid lasta endast mööda,“ rääkis Tebas ajalehele Marca.