USA maksab seksuaalkurjategijast spordiarsti ohvritele FBI saamatuse tõttu 130 miljonit eurot

USA iluvõimlemiskoondise endise arsti osas esitati varemgi kaebusi, kuid FBI teema menetlusse ei võtnud. Kui lõpuks mehe tegevus luubi alla võeti, siis selgus, et ta on kuritarvitanud enam kui 150 tüdrukut ja naist, mistap 2018. aastal sai ta 175-aastase vanglakaristuse.

Nassari ohvrite hulgas olid teiste seas ka olümpiavõitjad Simone Biles, Aly Raisman ja McKayla Maroney. „Mul on kahju, et nii paljud teid ikka ja jälle alt vedasid. Ning mul on eriti kahju, et FBI-s oli inimesi, kellel oli 2015. aastal võimalus see koletis peatada ja nad ebaõnnestusid,“ ütles FBI direktor Christopher Wray senati istungil kolm aastat tagasi.