Andreas Mikkelsen: mul on Poola ralli osas kõrged ootused ja loodan seal esikoha eest võidelda

Ehkki tänavu on kalendris kuraditostinast rallist kaheksa kruusarallid, siis Mikkelsen stardib neist vaid ühel. Seni on norralane olnud asfaldil üsna hädas, sest nii Monte Carlo kui ka Horvaatia asfaldil oli ta i20 käitumisega üsna hädas ning mõlemal juhul sai ta kuuenda koha.

Mikkelsen loodab aga juuni keskel Poolas hoo üles saada. Pikema pausi järel kalendrisse naasnud etapist on norralasel väga head mäletused, sest 2014. ja 2015. aastal sai ta Volkswagen Pologa teised kohad ning 2016. aastal oli ta seal esimene.

„Poola on üks minu lemmikrallidest ja olen seal alati saanud suurepärased tulemused. Ka minu üks MM-ralli võit [kolmest] tuli seal. Sealsed märksõnad on keskendumine ja suured kiirused. See on tõsiselt vinge ralli ja ootan seda põnevusega,“ lausus ta.

Horvaatias ei suutnud Mikkelsen tippude tempos püsida ning ta kaotas ralli võitnud Sebastien Ogier’le enam kui nelja minutiga. „Horvaatia tegi keeruliseks see, et ma polnud sel etapil pikalt osalenud ja teistele olid kiiruskatsed tuttavad. Poolas see nii pole. Kõik lähevad sinna puhtalt lehelt ja kellelegi pole ettevalmistuste osas eeliseid,“ ütles 34-aastane rallisõitja portaalile DirtFish.

Peale Poolat tuleb Mikkelsenil sisse pikem paus, sest taas istub ta i20-sse hooaja kahel viimasel Kesk-Euroopa ja Jaapani asfaldirallil. Ülejäänud võidusõitudele saadab Hyundai Dani Sordo või Esapekka Lappi.

Mikkelsen loodab enne juunit saada kruusal kõvasti testikilomeetreid. „Ma pole selle autoga veel meetritki kruusal sõitnud. Aga kindlasti leian kruusal palju lihtsamalt ja kiiremini tunnetuse kui asfaldil, lisaks peaks meil olema päris hea stardipositsioon. Mul on Poola suhtes kõrged lootused. Ma tõesti usun, et kui me kuskil suudame esikoha eest võidelda, siis just seal,“ lisas ta.

Mikkelsen peab siiski oma võimalust ootama, sest enne Poola etappi on MM-kalendris Portugali ja Sardiinia rallid.