Kohv paneb kasvu kinni ja uni teeb pikemaks ehk Kuidas sirgus kaks aastat armuaega saanud Promise David Eesti kaitsjate hirmuks

Kolmapäeva hommikul kell 10.30 veidi unise olekuga Nõmme mändide alla saabuv 196 cm pikkune Promise David lausub intervjuu alustuseks, et kohvi ta ei soovi ja ta pole seda musta värvi jooki elu sees kordagi suu sisse võtnud. Ründaja kasvas üles teadmises, et kohvi joomine paneb kasvu nö kinni. Umbes sama jutt, mida omal ajal meil räägiti suitsetamise kohta. Kuna Davidi vanemad olid vastavalt 165 ja 180 cm pikkused ja lapsena kuulus ta oma klassis väiksemate sekka, siis võttis ta seda juttu äärmiselt tõsiselt. „Kohvi mitte joomine on end ära tasunud,“ naerab Eesti liiga üks kuumemaid mängijaid nüüd.

Pärast lühikest fotosessiooni ja veidikest elavnemist alustas Delfi Sport Davidiga intervjuud, et teada saada, milline mees see 22-aastane ründaja ikkagi on. Oma võimsusega on ta siinsed kaitsjad igatahes korralikult sõlme keeranud ning ilmselt ei oleks suur üllatus, kui ta suvel üleminekutasu eest kuhugi tugevamasse liigasse siirduks.