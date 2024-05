Martini lugu I Kuidas leidsin kohvi asemele turgutava alternatiivi

Joogiga For Me olen suutnud säilitada oma aktiivse elustiili, tundmata süümepiinu kahjulike koostisosade pärast. See on saanud minu igapäevaseks kaaslaseks, olgu see siis hommikune kiire energiasüst enne tööpäeva või pärastlõunane taaselustaja enne jõusaali. Tunnen, et toetan oma keha kõikides tegevustes terviklikult.

Minu jaoks on ideaalne juua seda hommikul energia saamiseks, pärast lõunasööki, et tõsta keskendumisvõimet, või enne treeningut, et suurendada vastupidavust.

Seega selle asemel et mu keha kalorite ja lisaainetega kurnata, aitab For Me mul hoopis valmistuda uuteks väljakutseteks.

Ühel hetkel jäi mulle poeletil silma For Me vitamiinidega kofeiinijook. Pudelit lähemalt uurides selgus, et vastupidiselt tavalistele energiajookidele ei sisalda see tauriini ega guaraanat, mis tundus mulle kohe paljulubav. Selle asemel leiab sealt hoopis päevase annuse vajalikke vitamiine ja mineraale, paraja koguse looduslikku kofeiini ning kõigest 4,1 g suhkrut 100 ml kohta. Ja tegemist ei ole mingi kunstliku magustajaga, vaid kasutatud on puuviljasuhkrut!

Palju energiajoogid tekitavad kehasse „värina“ ja panevad südame pekslema, gaseeritud vitamiiniveed on sageli aga liiga magusad või sisaldavad suurel hulgal kaloreid. Tundsin, et vajan midagi, mis sobiks minu tervisliku elustiiliga ja suudaks mind toetada kiiretel päevadel. Otsisin alternatiivi tavapärastele jookidele, mis tihti sisaldavad kunstlikke lisandeid, millest saan ülemäärase suhkrudoosi või energialaksu, mis peagi kaob ja mind pärast veel väsinumaks teeb.

Kuna hoolin väga oma tervisest ja olen spordihuviline, siis on see, mida söön ja joon, minu jaoks oluline. Olen proovinud väga erinevaid energiajooke, mis väidetavalt aktiivse eluviisiga inimest aitama peaksid, aga suurem osa neist ei ole mulle sobinud.

Olen alati olnud aktiivne ja energiline inimene, kelle päevad on täis kiireid koosolekuid, intensiivseid treeninguid ja lõputuid to-do list’e. Selline tempokas eluviis on energiataseme säilitamise muutnud minu jaoks hädavajalikuks. Suur kohvijooja ma ei ole, mistõttu otsin pidevalt alternatiive energia-, vitamiini- ja spordijookide näol.

Selle looga tahan kutsuda ka kõiki teisi väärtustama aktiivset elustiili ja otsima kirevate või suuri lubadusi pakkuvate toodete seast neid, mis tõesti toetavad keha parimal ning loomulikumal moel. See ei ole minu jaoks lihtsalt mingi jook, mille hommikuti kaasa haaran, vaid see on osa minu elustiilist, mis aitab mul püsida keskendunud ja energiline.

Kolm mõnusat maitset

Väga mõnus For Me juures on veel see, et valida saab kolme erineva maitse vahel:

Peach & Madagascar Vanilla: mahlane virsik kohtub eksootilise Madagaskari vanilliga, pakkudes magusat ja kreemjat maitseelamust.

Green Tea, Mint & Himalayan Salt: värskendav roheline tee, karge piparmünt ja puhastav Himaalaja sool loovad ülima värskendava kombinatsiooni.

Pomegranate & Ginseng: energiat andev granaatõun koos elujõudu tõstva ženšenniga annab jõulise ja elustava maitsekogemuse.

Muidugi on kõik maitsevariandid head, aga minu vaieldamatuks lemmikuks on saanud Green Tea, Mint & Himalayan Salt, sest see on nii mõnus ja värske. Eriti nüüd, kui ilmad on soojemaks läinud, tunnen, et tahan just midagi kerget ja värskendavat. Kui aga suuremat sorti magusaisu peale tuleb, sirutan hea meelega käe ka Peach & Madagascar Vanilla järele.

Mis mulle For Me juures meeldib: Tervislikum alternatiiv – see ei sisalda tauriini ega guaraanat, mis on tavalised energiajookide koostisosad, vaid 105 mg looduslikku kofeiini.

Suhkrusisaldus – kasutatud ainult puuviljasuhkrut = fruktoosi, pudelist saadav energia on 85 kcal.

Vitamiinid ja mineraalid – saan sellest 4–5 erineva vitamiini ja mineraali päevase annuse.

Maitse värskus – see on veelikult kerge, paraja maitsetugevusega ja väga kerge mulliga.

Pakend – pudelikuju on käes mugav ja kork lukustub joomisel mõistlikult.

Väsimuse vähendamine – tunnen end pärast For Me joomist alati värskelt.

Keskendumisvõime – töö sujub koos joogiga For Me palju paremini.

