Alaealistele kättesaadavate hasartmängude tõttu tulid e-spordi suurürituse lavale protestijad

Olukorras osalenud pole sugugi tavalised hasartmängulehed. Erinevalt traditsioonilisest rahast kasutatakse valuutana Counter-Strike’i 2013. aastal lisatud relvakujundusi, millest haruldasemate eest ollakse valmis maksma sadu tuhandeid eurosid. Veebilehtedel saab valuutat sisestades enda kogutud kujundusi, mille abiga saab e-spordimängudele panustada, keerutada ruletiratast või osaleda lihtsas mündiviskes, kuid võimalusi on rohkemgi.

Kuna e-spordi vaatajaskond on tihtipeale noorem kui traditsioonilises spordis ning mängusisesed loteriid on juba noortele kättesaadavad näiteks FIFAst tuntud pakkide või Counter-Strike’i puhul kastidena, kasvavad noored aina enam üles justkui normaliseeritud hasartmängudega. Kasiino mänguautomaatidega sarnaselt toimivate vahenditega saadud materjalidega on alaealistel pea sama lihtne edasi liikuda ka eelmainitud veebilehtedele, üritades enda saagi väärtust suurendada.