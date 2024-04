Ogier kritiseeris WRC sarja: see meenutab lastele mõeldud telesaadet

„Ma arvan, et kõigil on veider olla, sest see on tänavu juba kolmas etapp, kus keegi ei mõista, mis punktidega toimub,“ rääkis Ogier pärast Horvaatia rallit DirtFishile.

„See pisendab täielikult võidu väärtust ja häid tulemusi. Meil Prantsusmaal on selline lastele mõeldud telesaade „L’Ecole des fans“, kus kõik teenivad alati 10 punkti, et nad õnnelikud oleksid. Sama asi on nüüd juhtunud ka WRC sarjaga. See on uskumatult vale ja täielik nali!“ vihjas Ogier sellele, et kuigi ta krooniti Horvaatias võitjaks, siis näiteks neljandana lõpetanud Ott Tänak kogus vaid ühe punkti vähem.

Prantslasel pole muidugi põhjust punktide pärast liigselt pead vaevata, sest teadupärast ta täishooaega kaasa ei tee. Ometi muretseb Ogier, et keeruline süsteem ei tule WRC mainele kasuks ning võib fännid eemale peletada.

„Minu jaoks on punktide kogumine teisejärguline, sest ma ei jahi meistritiitlit. Aga on kurb näha, kuidas kõigile jagatakse valimatult punkte ja tulemustele enam tähelepanu ei pöörata. Hooaja lõpus selgub muidugi endiselt meister, aga see näeb veider välja ja ei tundu loomulik. See on asja kurbloolisus," tõdes ralliäss.

Enne mai alguses toimuvat Portugali etappi on 86 punktiga MM-sarja üldliider endiselt Thierry Neuville, Tänak on 53 punktiga neljas ja seni pooltel rallidel osalenud Ogier 45 silmaga viies.