Olümpiapiletit jahtinud Šveitsi maratoonar suri 34-aastaselt

Šveitse kergejõustikuliit teatas eelmisel neljapäeval, et Zürichi maratoniks valmistanud Lehmann sai treeningul infarkti. Kuigi veel toona rääkisid sportlase lähedased, et tema seisund on haiglas stabiilne, siis pühapäeval tuli kurb uudis Lehmanni surmast.