Uus seaduseelnõu: spordiklubides treenivate laste vanematele luuakse tulumaksutagastuse võimalus

Vabatahtliku spordikohtuniku hüvitise piirmäära tõstmine 45 euroni. Hetkel on spordiorganisatsioonil ja spordikooli pidajal võimalus hüvitada vabatahtlikule spordikohtunikule tegevusega seotud kulusid kuni 20 eurot spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest, kokku kuni 1040 eurot kalendriaastas. Need piirmäärad kehtivad alates 2018. aastast ning ei kata seega enam spordikohtunikuna tegutsemise hädavajalikke kulusid, sest tarbijahinnaindeks on alates 2018. aastast tõusnud 42%.