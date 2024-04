Eesti U17 jalgpallikoondis kaotas kindlalt Luksemburgile

Eesti U17 koondise peatreener Andres Operi sõnul nägi ta tänases mängus mängijates kohati närvilisust. „Luksemburg mängis täpselt nii, nagu neid nägime mängudes Prantsusmaa ja Belgia vastu. Millega täna hätta jäime, oli see, et palli võites tuli vastastelt kiire surve, mille alt me ei suutnud välja tulla. Oleksime võinud rohkem rahu säilitada ja palli äärelt-äärele kõigutada, et endale ruume tekitada. Sellega proovisime ka vaheajal tegeleda, aga kahjuks tuli kolmas värav," võttis Oper mängu kokku.