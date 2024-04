TÄNA DELFI TV-s | Uue peatreeneriga Tartu Ülikool kohtub veerandfinaalseerias Viimsiga

„Seeriat alustame Tartu vastu siiski täiskoosseisus, erandiks Reinart ja Laanemaa, kes teatavasti taastuvad põlveoperatsioonist ja kelle hooaeg on lõppenud. Selge, et meie selles seerias favoriidiks ei ole. Aga kui suudame kaitses maksimaalselt pingutada ja selle pealt kiirelt võimalikult palju häid viskekohti saada, siis on kõik võimalik. Oluline on leida tasakaal heade kiirrünnakulahenduste ja kaitsesse kontrollitult tagasi jõudmise vahel. Kaitse, sh kaitselaud, halbade pallikaotuste ja võistkonnakaaslastele ootamatute visete vältimine on meie jaoks määravad. Peame olema valmis Tartu agressiivseks kaitseks ja selle ise ära karistama,“ lisas ta.