TÄNA DELFI TV-s | Kas Pärnu alustab kodus Keila vastu veerandfinaaseeriat võidukalt?

„Läbi pika hooaja on tegutsetud kulminatsiooni, ehk play-off mängude nimel ja nüüd lõpuks on need käes. Meie viimasest tõsisest mängust on möödas neli ja pool nädalat ning mängijate olekust on näha, kuidas nad ootavad võimalust taas millegi nimel platsile minna. Pidasime vahepeal kontrollmänge, kuid need on ikkagi midagi muud. Meil oli piisavalt aega, et õppida tundma Pärnu meeskonna mängujoonist ja valmistada ette plaan, kuidas nende vastu tegutseda,“ rääkis Pahv.