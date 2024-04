Skandaal: Barcelona võib kohtunike eksimuse tõttu nõuda El Classico uuesti mängimist

Barcelona president Joan Laporta on kindlal veendumusel, et tema meeskonnale tehti antud olukorras liiga. Et teemasse selgust tuua küsis klubi Hispaania Jalgpalliliidu kohtunikekomiteelt väravaolukorra heli- ja videomaterjali.

„Kui materjali analüüsimise järel selgub, et intsidendi läbivaatamisel tehti viga, võtame kasutusele kõik olemasolevad meetmed olukorra muutmiseks,“ möönis Laporta, kes ei välista ka kordusmängu nõudmist. „See on arusaadav, et ka kohtunikud eksivad, kuid just sel põhjusel on olemas VAR, mis muudab mängu ausamaks.“