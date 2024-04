Stina Nilsson lõpetab laskesuusakarjääri, kuid jätkab sportlasteed

Lõppenud hooaeg kujunes Nilssonile aga täielikuks katastroofiks, kuna ühtegi säravat tulemust ta teha ei suutnud. Teisipäeval saabus uudis, et rootslanna on otsustanud laskesuusatajana tegutsemise lõpetada ning keskendub nüüdsest pikematele suusamaratonidele.

Nilsson liitus Norra võistkonna Team Ragde Charge’iga, kelle ridades ta osaleb järgmisel hooajal Ski Classics sarjas. Rootslanna tõdes, et otsus oli tema jaoks lihtne. „Tundsin juba enne kui laskesuusatamisega alustasin, et olen kolmefaasiline sportlane. Kõigepealt tuleb murdmaa, siis laskesuusatamine ja nüüd pikamaasuusatamine. See tundub minu jaoks õige valik, mis on ühtlasi väga põnev,“ kommenteeris Nilsson.