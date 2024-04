UEFA Pro kursuse treenerid vaatlesid Thomas Häberli eestvedamisel Šveitsi tippklubi igapäevatööd

Pea nädalapikkuse, 8.–13. aprillini vältanud õppereisi üks eestvedajatest oli Thomas Häberli, kelle initsiatiivil said Eesti treenerid võimaluse vahetult jälgida BSC Young Boysi klubi ning esindus- ja järelkasvuvõistkondade tegemisi. Meeste koondise peatreeneril on klubiga isiklik ajalugu: Young Boysi rivistuses saavutas Häberli ründajana ligi kümne aasta jooksul Šveitsi kõrgliigas neli hõbemedalit, oli hooajal 2007/2008 liiga väravaküttide edetabelis 2. kohal ning osales UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga mängudes.

Nädalapikkuse õppereisi jooksul külastasid Pro kursuse treenerid esindus- ja järelkasvumeeskondade treeninguid ning vaatlesid ka ametlikke võistlusmänge. Koseri sõnul oli äärmiselt positiivne, et kõikide tegevuste juures said Eesti treenerid võistkondadele lähedal olla: „Võisime vaadelda ja küsida kõike, mis huvi pakkus. Üks eredamaid hetki oli kindlasti ka see, kui meile esitleti U21 võistkonna mängueelset koosolekut ja saime vestelda võistkonna peatreeneriga,“ meenutas Koser.