Jõhvi kergejõustikuõhtul näeb Stahli ja Čehi kettaheiteduelli

Jõhvi kergejõustikuõhtu peakorraldaja Mati Lilliallik annab kuu aja pärast toimuva jõuproovi eel mõista, et ka tänavune võistlus tuleb eelmise aasta vääriline. „Kuna Jõhvi võistlus õnnestus rahvusvahelisse kalendrisse saada väga heale ajale, kus saab täita veel nii Euroopa meistrivõistluste kui olümpiamängude norme ning koguda magusaid reitingupunkte, on võistluse vastu üsna suur huvi. Meie peamine soov on aidata eelkõige Eesti sportlastel heas konkurentsis ja kodupubliku toel püüda võimalikult häid tulemusi, mis aitaksid kaasa tiitlivõistluste koondisse pääsemisele. Võistlusprogramm ongi suures osas koostatud lähtuvalt sellest. Meil on tiitlivõistlustele pürgivad sprinterid Karl Erik Nazarov, Henri Sai, Õilme Võro, Ann Marii Kivikas, Miia Ott ja teatenaiskond, tublid tõkkejooksjad Diana Suumann, Kreete Verlin, Anna Maria Millend ning Keiso Pedriks, kõrgushüppelootused Elisabeth Pihela, Karmen Bruus, Valeria Smirnova, vasaraheitjad Adam Kelly, Kati Ojaloo ja Anna Maria Orel, kaugushüppajad Liisa-Maria Lusti ja Hans-Christian Hausenberg, keskmaajooksjad Uku Renek Kronbergs, Deniss Salmijanov ja Helin Meier, kuulitõukaja Jander Heil, kettaheitja Priidu Niit ning mitmed teisedki. Usun, et enamik nimetatuist on terved, Jõhvis kohal ja heas vormis. Korraldajad annavad endast parima, et võistluspäeval oleksid head ilmastikuolud ning täismaja omasid toetamas,“ on võistlusõhtu korraldaja optimistlik.