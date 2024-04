Kuidas näevad eestlased suvist jalgpalli EM-finaalturniiri? Pooled mängud kolivad ikkagi ERR-i

Delfi Spordile teadaolevalt ei ole veel ametliku lepinguni jõutud, kuid on olemas põhimõtteline kokkulepe, et lisaks TV3 Grupile näitab suvist finaalturniiri ka ERR. Rahvusringhääling on aastakümneid suurt jalgpalli inimestele edastanud ja ka kohaliku alaliidu huvi on alati olnud, et mängud oleksid nähtavad just seal. Millised kohtumised ERR endale saaks? Kui palju see maksma läheks?