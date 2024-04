Sõja hukka mõistnud Venemaa tennisist: igatsen kodu, kuid kahjuks ei saa ma sinna minna

Kasatkina on üks vähestest Venemaa sportlastest, kes on Ukrainas toimuva verise agressioonisõja üheselt hukka mõistnud, nimetades seda õudusunenäoks.

Möödunud aastal tunnistas venelanna, et ei naase enne sõja lõppu kodumaale, kuna toimuv on talle igati vastukarva. Vaatamata sellele tunneb ta kodumaa järele igatsust.

„Ausalt, ma igatsen Venemaad ja oma kodu. Olin seal viimati 2021. aastal, kuid kahjuks on praegu olukord selline, et ma ei saa sinna tagasi minna. Aga loomulikult, mis ka ei juhtuks, on seal viibivad kallid inimesed alati mu südames,“ tunnistas Kasatkina.