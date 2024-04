Ingrid Neeli paarilisele riputatakse kodumaal Pariisi olümpiamängude medalit kaela, kuid on üks aga...

Norra tennise- ja padeliliidu mänedžer Fredrik Lovén pole aga lootust maha matnud, kuid tõdes samuti, et võimalus selleks on minimaalne. „Võimalus on väike, kuid see on olemas,“ tunnistas Loven. „Kui see peaks aga juhtuma, siis on Ruud ja Eikeri suured medalikandidaadid. Nad tõestasid seda juba detsembris United Cupil, kus võideti koos Horvaatia paari. Casper ei mängi küll paarismängu tihti, aga kui oled edukas üksikmängus, siis on võimalus olla edukas ka teistes mänguliikides.“