Müncheni Bayern ja Liverpool on hädas peatreeneri leidmisega

Mõlemad uudised said avalikuks juba mõnda aega tagasi ning seejärel on spekuleeritud nende võimalike asendajate üle. Samas on mõlemal klubil tulnud tõdeda, et mõnest ihaldusväärsest sihtmärgist ollakse ilma.

Nii Bayern kui ka Liverpool viskasid silma Leverkuseni Bayeri juhendajale Xabi Alonsole. Lõpuks otsustas Alonso, et ta jätkab Leverkusenis.

Vahepeal kaalus Bayern ka Julian Nagelsmanni tagasi toomist, kuid Nagelsmann otsustas pikendada kontrahti Saksamaa koondisega.

Seejärel vaatas Bayern Aston Villa peatreeneri Unai Emery poole. Nüüd on Emery aga The Athelticu teatel pikendanud Aston Villaga kontrahti kolme aasta võrra. Seega ollakse ka Emeryst ilma.

Sky Germany sõnul on Bayern nüüd vaatamas Ralf Ragnicki poole. Manchester Unitedi ajutise peatreenerina endale pigem isegi häbi teinud Rangnick on praegu tegutsemas Austria koondise lootsina. Saksamaa meedia teatel on Bayern praeguseks pidanud Rangnickiga juba ka läbirääkimisi.

Liverpool vaatas samal ajal lootusrikkal Lissaboni Sportingu juhendaja Ruben Amorimi suunas. Portugali meedia teatas nüüd, et Amorim ei ole Liverpooli pakkumisest huvitatud. 39-aastasele portugallasele on silma visanud ka West Ham United, kes pakkus seejuures võrreldes Liverpooliga suuremat palka ja vabadust. Siiski on ta tagasi lükkamas ka West Hami pakkumist ning jäämas Sportingu ridadesse.

Briti meedia teatel vaatab Liverpool nüüd Brighton & Hove Albioni peatreeneri Roberto De Zerbi ja Feyenoordi juhendaja Arne Sloti poole.