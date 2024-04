PUUST JA PUNASEKS | Kas Eesti saab EuroCupis mängiva superklubi? Kalev/Cramo ja Prometei arutasid ühinemist

Mõni aeg tagasi hakkas linna peal liikuma jutt, et Prometei ja Kalev/Cramo istusid laua taha ning arutasid võimalikku ühist tulevikku. Kuigi see jutt ei pidanud toast välja jõudma, jõudis see siiski. Näiteks tekkis Riia VEF-is pahameel, miks nendega ei räägitud. Sealt jõudsid jutud ka teiste Eesti klubide ja korvpalliinimeste kõrvu ja nii ta läks. Väikese koha värk. Ühesõnaga oli arutlusel Kalev/Cramo/Prometei meeskonna sünd. Mida on praegu sellest teada?