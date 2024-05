Profipoksi raskekaal on alati tõmmanud ligi suuri rahasummasid. Aastakümneid liikus kõige enam krõbisevat USA-s, võitlusspordi mitteametlikuks pealinnaks oli Las Vegas. Praeguseks tundub, et see ajastu on nüüdseks läbi. Raskuskese on liikunud ühest kõrbest teise. Nüüd pritsitakse Saudi Araabias naftaraha. Ala kõige tähtsamateks inimesteks on kerkinud saudidest šeigid ja promootorid. Sportlastel jääb lihtsalt üle rahale järgneda. Teerada viib otse Riyadhi.