Nelja meistrivöö ajastu. Miks on profipoks nii keeruline ja kuidas on jäänud absoluutne tšempion sel sajandil veel selgitamata?

18. mail saab profipoksi raskekaal sel sajandil esmakordselt absoluutse tšempioni. Kõige raskemate meeste seas oli viimati ainuvalitseja 24 aastat tagasi. Praegu elatakse nö nelja meistrivöö ajastul. Parimatest parimaks kerkimiseks on korraga vaja enda valdusesse saada WBA, WBC, IBF-i ja WBO tiitlid. Kui sportlase valduses on üks eelnevalt mainitud trofeedest, siis võib ta end juba maailmameistriks nimetada. Loomulikult tekib küsimus, miks see kõik peab nii keeruline olema?