Baskonia läheb Euroliiga veerandfinaali autsaideri ja räsituna, Kotsari ja Raieste minuteid tuleb osata nautida

Kui nelja sekka pääsemiseks oleks vaja ühte või äärmisel juhul kahte võitu, saaks rääkida teist juttu, sest Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia on Euroliiga ilmselt ettearvamatuim tiim. Piisab ainult ühest mehest, sest Markus Howard on näidanud, et otsustab heal päeval mänge ainuisikuliselt ära. Aga kolme võidu saamine tähendaks Euroliiga ajaloo üht suurimat üllatust.