Soome ralliekspert: Tänak on valmistanud see hooaeg suure pettumuse

„Jällegi vaikne võistlus ja ta polnud kordagi esikohaheitluses. Võistlus kaotati sisuliselt juba reedel, ja kuigi ajad hiljem paranesid, siis on see üsna väike lohutus,“ lisas Hietavala.

„Kuigi hooaeg on alles alguses, siis minu jaoks on ta üks suuremaid pettumuse valmistajaid. Ootasin, et Tänak suudab Hyundais kohe tulemust teha, aga seda pole juhtunud. Endiselt on tunne, et ta üritab tasakaalu leida ja enesekindlus on kadunud. MM-sarja mõttes oleks hea, kui kruusahooaeg ta üles ärataks, sest tahaks näha Tänakut [Thierry] Neuville’i ja [Elfyn] Evansit tiitli nimel heitlemas,“ sõnas Hirvonen.