UKRAINA SPORDIRAPORT | Spordiminister: peame olümpial näitama maailmale oma tugevust. Vutiliigas mängiti hukkunud ultrafännide mälestuseks

Väljaanne champion.com.ua on neli päeva tagasi intervjueerinud Ukraina spordiministrit Matvi Bidnõid, kes veel detsembris, kui rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas venelaste ja valgevenelaste neutraalse lipu all suvemängudele võtmisest, arvas, et olümpiaboikott pole Ukraina puhul välistatud.