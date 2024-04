Janek Õiglase Achilleuse kõõlus on kangem kui eelmistel aastatel: tegelikult pole see suur probleem

„Praegu on kõige tülikam asi, et Achilleus on natuke kangem kui eelnevatel aastatel. Praegu on selline periood, kus tegin natuke rohkem trenni ja ta väsis rohkem ära. See ei ole tegelikult suur probleem, nüüd on aeg natuke rahulikumalt võtta, tehnilisemaid alasid teha ja siis ta läheb tagasi,“ lisas ta.