SKANDAAL | Premier League’i klubi hoiatas kohtunike ametit erapooliku VAR-i eest, kuid on nüüd hoopis ise uurimise all

Nottingham Forest kaotas laupäeval Premier League ’is võõrsil Evertonile 0:2 ning on neli vooru enne hooaja lõppu napilt väljalangemistsooni kohal 17. positsioonil 26 punktiga. Luton Town hoiab 18. kohta 25 ja Burnley eelviimast ehk 19. kohta 23 punktiga. Tabeli pärapidaja on Sheffield United 16 silmaga.

„Kolm äärmiselt kehva otsust - kolm penaltit jäi andmata -, mida me ei saa lihtsalt aktsepteerida. Me hoiatasime enne mängu PGMOL-i (Inglismaal kohtuniketööd kureeriv asutus - toim), et VAR on Lutoni fänn, aga nad ei vahetanud teda ära. Meie kannatus on mitu korda proovile pandud. Nottingham Forest kaalub nüüd oma võimalusi.“