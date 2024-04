TIPPHETKED JA FOTOD | Kalev/Cramo alustas veerandfinaalseeriat seljavõiduga, 24 minutit mänginud Dorbek hiilgas kolmikduubliga

„Meie läheme seda mängu võitma,“ ütles Kalev/Snabbi peatreener Kalle Klandorf. „Ma ei tea ühtki treenerit ega mängijat, kes kunagi kaotama läheks. Meil korvi all pole küll Tšiili koondislast (Klandorf peab silmas Kalev/Cramo tsentrit Manny Suarezit), aga see-eest on Toomas Raadik näiteks. Mark-Andreas Jaakson on jätkuvalt heas hoos. Leegionärid on ka paremaks läinud. Kontrollmängudes me katsetasime erinevaid asju, küll meil on paar nippi, et Cramo väga hoogu ei läheks kohe.“