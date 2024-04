WRC ülekanded võivad järgmisest aastast huvitavamaks muutuda

WRC Promoteri võistlusdirektor Simon Larkin rääkis portaalile DirtFish, et raadioside võib vaatajateni jõuda juba järgmisest aastast. Mais peetaval Portugali MM-etapil hakatakse ideed täpsemalt ette valmistama ja töötama tehniliste detailide kallal.

„Isegi mu rendiauto on muu maailmaga paremini ühenduses kui need väga kallid ralliautod,“ ütles Larkin. „Teate, mis mulle meeldib väga vormel 1 puhul? Kui Max Verstappen võidab oma 150. etapi, on tema vestlused võistlusinseneri (Gianpiero) Lambaisega huvitavad ja naljakad. Ka autorallis oleks midagi sellist vaja.“