Peaaegu täiuslik tagasitulek. Kuu alguses delikaatset terviselugu jaganud Ingrid Neel tegi Eesti paarismängijate ajalugu

2023. aasta kevadel Eesti lipu all mängima hakanud Ingrid Neel oli pühapäeval vaid kukesammu kaugusel karjääri neljandast WTA tiitlist. Alles septembris võitis ta koos norralanna Ulrikke Eikeriga Tokyo WTA 500 turniiri ning võidutses suvel WTA 250 muruturniiril Notthinghamis. Oma esimese turniirivõidu noppis Neel 2021. aasta aprillis Colombiast koos prantslanna Elixane Lechemiaga.

„Kui keegi oleks mulle öelnud, et ma pääsen peale vigastuspausi kohe WTA 500 finaali, oleksin ma olnud vaimustuses. Ütlesin ka poodiumil, et ta oli kõik need kuus kuud minu taga, küsis, kuidas mul läheb ning ootas kannatlikult, kuni ma tagasi tulen – hindan seda väga!“ rääkis Neel finaalijärgsel hommikul Delfile.