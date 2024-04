Pahameel rallis aina kasvab. Latvala nõuab „sotsiaaldemokraatliku“ süsteemi muutmist

„Võitmine pole enam oluline. Punktid sellest eriti ei muutu. Nüüd on vaja lihtsalt sõita laupäeval ja pühapäeval stabiilselt. Punktivahesid on tõeliselt keeruline sisse teha,“ rääkis Latvala portaalile Rallit.fi ja nõustus ajakirjanikuga, kelle sõnul meenutab uus süsteem sotsiaaldemokraatiat, sest kõik saavad leivapalukese, aga rikastuda on raske.

„See on päris hästi öeldud,“ naeris Latvala. „Aga kui katkestad, kaotad mõlema arvestuse punktid. See on täielik katastroof, sest punkte on hiljem raske tagasi teha.“