Ruben Volti hooaeg algas vaatmata heale kiirusele raskelt

Kvalifikatsioonis kustutati kõik kolm kiiret ringi rajajoonte ületamise tõttu ja kindlasti mõjutas see tervet nädalavahetust,“ rääkis Volt pressiteate vahendusel. „Tegime kõvasti tööd selle nimel, et saada paika hea seade ja esimeseks sõiduks see õnnestus. See lubas teha korraliku etteaste ja tulla viiendale kohale. Teises sõidus oli tehniline probleem, mis tingis omakorda kokkupõrke konkurendiga ja selle probleemi tõttu enam jätkata ei saanud. Kui võtta midagi positiivset kaasa, siis on selleks sõidukiirus, millega oleksime võimelised võidu peale sõitma. Läheme selle teadmisega vastu järgmistele etappidele ja eesmärk on vältida selle nädalavahetuse vigu ning kiirus heaks tulemuseks realiseerida.“