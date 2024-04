FIA rallidirektor soovib vihased tiimijuhid ümber veenda

Nagu M-Spordi võistkonna juht Richard Millener eelmisel nädalal Horvaatia rallil Delfile ütles , et on kõik kolm tehasetiimi kategooriliselt muudatuste vastu. Kui uued reeglid hakkaksid kehtima 2027. aastast, nagu pikaajaline plaan ette nägi, poleks mingit probleemi ja nendega oldaks nõus, aga mitte enne. Põhjus on selles, et autode ümberehitamiseks pole lihtsalt aega ja raha.

„Oleme praegu olukorras, kus meil on vaja leida tootjatega harmoonia,“ vahendas väljaanne Autosport Wheatley sõnu. „Ausalt öeldes arvan, et me polegi sellest nii kaugel. Suhtleme tootjatega kogu aeg ja vahetame ideid. On jäänud mulje, et FIA ja tootjate vahel on sõda, aga nii see pole. Meil oli Genfis kohtumine, mis polnud 100% negatiivne. Rääkisime kahe päeva jooksul erinevatel teemadel.“