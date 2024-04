Eesti kurlingupaar sai MM-il väga napi kaotuse

Eesti kurlingupaar hoiab hetkel MMil visete täpsuse statistikalt Kanada ja Itaalia järel kolmandat kohta. Kanada mängijate visete täpsus on 87,9%, Itaalial 81,7% ning eestlasel 81,5%. Meeste arvestuses hoiab visete täpsuselt esikohta Harri Lill, kelle isiklik statistika tänavusel MMil on muljetavaldav. Esimeses ja teises mängus oli tema visete täpsus 85% ja kolmandas mängus koguni 88%. Ka Taaniga kohtumisel oli Lille visete täpsus 88%. Marie Kaldvee visete keskmine täpsus nelja mängu järel on 73,8 protsenti.