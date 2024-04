Rahalistes raskustes Soome suusaliit ähvardab koondislased omapäi jätta

Iltalehti kirjutab, et kuigi Soome suusaliit ei plaani seetõttu uksi sulgeda, siis vähemalt suusahüppajate ja kahevõistlejate tulevik on suure küsimärgi all.

„Kuna treenimine pole ilma treeneriteta võimalik, siis on olukord spordialade jaoks mõistagi keeruline. Kõik peaksid hakkama tegema plaane ja andma korraldusi, et tagada oma toimetulek ja järjepidevus,“ teatas Soome suusaliit.

Sisuliselt tähendab see, et kahevõistlejad ja suusahüppajad peavad hooaja eel iseseisvalt trenni tegema ning võivad alaliidu toest ja koondise treeningutest suu puhtaks pühkida.

„Suusahüpped on spordiala, millega pole võimalik tegeleda ilma treenerita hüppetornis. Samuti toimub peamine areng ja varustuse kallal töötamine just suvel ja sügisel. Sportlastel on küll kõrged eesmärgid, aga praegu on selle kohal suur küsimärk, kas suudame nende ümber luua edu võimaldavaid toetusmeetmeid,“ selgitas Ylele Soome suusaliidus töötav Lauri Kettunen.