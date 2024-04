AMETLIK | Läti ralliäss teeb omapärase autoga MM-sarjas ajalugu

„Pean tunnistama, et ei suuda veel endiselt uskuda, et saan peagi maailma parimate sõitjatega Rally1 klassis konkureerida. See teekond on nõudnud paljudelt inimestelt üüratut pingutust. Eriti mu perekonnalt, kelle ralliajalugu ulatub 1965. aastasse, mil mu vanaisa esimesel Liepaja rallil osales. Nüüd, 59 aastat hiljem saan osaleda samal rallil, millest on saanud MM-etapp,“ rääkis Sesks pressiteate vahendusel.