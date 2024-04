Loe, millised on Sillamäe NPM Silmeti meeskonna võituderohke hooaja telgitagused

„Üldiselt pööravad Eestis vaid vähesed klubid noorte mängijate arendamisele tähelepanu ja meie hinnangul pole see päris õige. Klubides peaks toimuma põlvkonnavahetus, et keskenduda noorte talentide arendamisele,“ lisas Artjom.

Artjomi sõnul on raske kedagi eraldi välja tuua, kuid sel hooajal on end väga hästi näidanud Silmeti ja Eesti koondise noormängijad Raul Männi, Stanislav Gusev, Roman Bažkov, Maxim Gontšarov, aga ka välismaalane Costa Ricast Pablo Ortega.

Hooaja partner on TonyBet . Artjomi sõnul on TonyBeti kui strateegilise partneri panusel olnud otsene seos eelmise hooaja suurepäraste tulemustega. „Suuresti tänu koostööle TonyBetiga suutsime jõuda kõrgemale tasemele ja keskenduda oma eesmärkide saavutamisele. Oleme tänulikud kogu TonyBeti meeskonnale toetuse ja professionaalse lähenemise eest kogu hooaja vältel!“ lausus Artjom.

Eesmärk tõusta Eesti meistrivõistluste liidriks seati kolm aastat tagasi, millele järgnes tohutu töö. Klubi peab oluliseks, et meeskonna põhikoosseisu moodustavad kohalikud noormängijad, kes on võimelised võitlema kõige kõrgemate tiitlite nimel nii klubi kui ka koondise eest.

„Meeskond asutati kümme aastat tagasi ja eriti hea meel on selle üle, et saime klubi juubelit tähistada korraga kolme tipptiitliga ning sellega rõõmustada ka oma fänne, keda on järjest enam ja enam,“ rääkis Artjom Mašinistov. „See on olnud raske teekond, kuid seda enam rõõmustame, et suutsime lõpuks meistrikarika Sillamäele tuua.“

FC NPM Silmet on meistrivõistluste üks nooremaid meeskondi. Erilist tähelepanu pööratakse noorte mängijate arendamisele, sest kokkuvõttes on nemad meie saalijalgpalli arengu taga. „Meie noormängijad kuuluvad Eesti meistrivõistluste esinumbrite hulka, mängivad Eesti koondises rahvusvahelistel võistlustel ja välisklubide huvi nende vastu on sisuline, mis annab märku, et oleme õigel teel,“ lisas spordidirektor. „Eestis on saalijalgpalli arendamiseks hea taristu. Enamik saale vastab kõigile Euroopa standarditele ja on võimelised võõrustama mitte ainult kohalikke meistrivõistlusi, vaid ka kõrgetasemelisi rahvusvahelisi matše.“

Fännide kaasamisest publikurekordini

Klubil on väga aktiivne fännibaas, kes toetab meeskonda aktiivselt mitte ainult kodus, vaid ka võõrsil. Sel hooajal oli kodumängude keskmine külastatavus ligi 350 inimest ja kokku oli klubi mänge jälgimas üle 3000 inimese, mida võib pidada Eesti saalijalgpalli meistrivõistluste ajaloo absoluutseks rekordiks. „Kõik FC NPM Silmeti kodumängud on show-elementidega, mis on meie fännide seas väga populaarsed. Järgmisel hooajal jätkame kindlasti seda traditsiooni, et oma fänne veelgi rohkem rõõmustada,“ lisas Artjom.

Ta peab spordiala propageerimisel oluliseks ka fännide kaasamist: „Minu meelest just tänu spordiennustusele on suuremal hulgal inimestel huvi spordi vastu, millel on väga positiivne mõju spordiala populaarsusele ja selle arengule.“

