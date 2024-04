Sea auto uueks sõiduhooajaks valmis: siit leiad hea hinnaga laia rehvi- ja veljevaliku

Algselt Eesti ettevõte, kuid nüüd soomlaste käe all tegutsev rengastukkurit.fi pakub hea hinnaga laia suverehvide ja velgede valikut. Teatavasti mängivad just rehvid ja veljed sõiduki jõudluse, ohutuse ja sõidumugavuse juures väga tähtsat rolli.

Enne uute rehvide soetamist pead veenduma õiges rehvimõõdus, mille leiab auto kasutusjuhendilt ja/või juba allolevatelt rehvidelt. Selle mõõdu saad leheküljel rengastukkurit.fi lehel otsingusse sisestada ja sulle pakutakse laias valikus teada-tuntud rehvitootjate rehve. Muide, rehve ostes tasub meeles hoida, et kõigil Euroopa Liidus müüdavatel rehvidel peab olemas olema silt, kus kirjas kütusekulu, pidurdusteekond märjal pinnal ja müratase.

Rehvid elektriautole – omaette uus maailm

Kui sõidad elektriautoga, siis on sobivate rehvide valik sinu auto rehvide kulumise, pidurdusvõime ja kütusesäästu seisukohalt hädavajalik. Elektri- ja hübriidautode rehvid erinevad sisepõlemismootoriga autode rehvidest paljudel põhjustel.

Üks olulisemaid neist peitub elektriauto suuremas massis – elektriauto kaalub keskmiselt 300 kilogrammi rohkem kui sama suur sisepõlemismootoriga sõiduauto ja seda peamiselt raske aku tõttu. Auto suurem mass tähendab omakorda pikemat pidurdusteekonda. Spetsiaalselt elektriautodele mõeldud rehvid on loodud taluma suuremast massist tulenevaid koormusi ja tagavad, et rehvid suudavad autot piisavalt toetada, vältides samal ajal enneaegset kulumist, ülekuumenemist ja muid võimalikke ohutusriske.

Raskemal autol on ka suurem veeretakistus ja elektriautode rehvidel on optimeeritud veeretakistus, mis on üks olulisemaid erinevusi võrreldes tavaautode rehvidega.