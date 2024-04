VIDEO | Hannes Soomer kaotas Le Mansi 24 tunni sõidul suure valu tõttu korraks teadvuse

Boksi jõudes kaotas Soomer korraks ka suure valu tõttu teadvuse, kuid tuli ruttu jalule. Võistleja toimetati meedikute juurde ning selgus, et midagi on õlaliigest ja rangluud koos hoidvas sidemes väga valesti. „Käsi riputati kaela, kuna Prantsusmaale ei ole plaanis noa alla minna, meil on Eestis väga head arstid olemas. Saatsime info juba ette ning koju jõudes saan kohe oma arsti juurde minna,“ lisas Soomer.

„Kestvussõidu võlu ja valu. Väsivad nii mehed kui ka masinad. Samas võin öelda, et BMW on olnud hea valik. Ratas on kiire, potentsiaali on ning selgelt keelt räägib ka fakt, et BMW tehasevõistkond, mille varusõitjana olen samuti üles antud, sõitis ennast poodiumile. Seda oodatud Euroopa ratta võitu veel Le Mansis ei tulnud, aga teine koht on väga hea saavutus. Terve kestvussõidu ajaloo jooksul on kõik meistritiitlid Jaapani tootjate käes. BMW on mõnel korral kestvussõidu küll võitnud, aga proovime seda hooaja võidu müüti käesoleval aastal samuti murda,“ oli Soomer tuleviku suhtes optimistlik.