Skandaalist skandaali purjetav poksitäht võitis tiitlimatši, kuid meistrivööd ei saanud ja pidi kaotajale maksma 2,1 miljonit

25-aastane Garcia on poksimaailma üks kuumemaid nimesid, kuid viimaste kuude käitumine on tekitanud tema vaimse tervise osas mitmeid küsimusi. Alles hiljuti andis ta teada, et tema kõri lõigati läbi ja ta on surnud. Seejärel andis ta mõista, et edaspidi on ta hoopis naine. Vahetult enne matši otsustas ta kihluda Austraalia pornostaari Savannah Bondiga. Aastavahetuse paiku sai Garcia esmakordselt isaks. Selle uudise tegi ta teatavaks sotsiaalmeedia vahendusel. Tundaega hiljem tehtud postituses märkis Garcia, et tema kaks aastat kestnud kooselu lapse emaga on sellega läbi.