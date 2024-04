Käsipalli meistriliiga: Viljandi on pronksist ühe võidu kaugusel

Teist poolaega alustas paremini koduvõistkond: 5 minutiga oli seis jõudnud numbriteni 20:12 ning 41. minutiks oli skoor kärisenud 23:14 peale. Koksi ja Variku väravad võitlesid 10-väravalise edu välja 49. minutil seisuga 25:15. Kaua see ei kestnud, sest Kehra eest skoorisid Mihkel Parm, Martin Kikkas ja Kristofer Liedemann, uuendades seisu 25:18 peale. 5 minutit oli jäänud mängida ning vahemaa oli kahanenud 6 värava peale. Kohtumist jäid lõpetama väravad Kristo Voikalt ja Martin Braunilt, mis taastasid 8-väravalise edu. Viljandi alistas Kehra skooriga 29:21 ning teenis seeria esimese võidu.