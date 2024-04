DELFI FOTOD | FC Flora päästis üleminutitel Nõmme Kalju vastu viigi, lõpuks olid pettunud mõlemad

Flora asus kohtumist juhtima juba 5. minutil, kui skoori avas Vladislav Kreida. 10. minutil vastas Kalju poolelt Promise David, kuid VAR vaatas olukorra üle ning selgus, et Kanada jalgpallur mängis korraks ka käega palli.

36. minutil seadis David siiski tabloole viigi ning 81. minutil viis David Kalju 2:1 juhtima. Florale päästis kolmandal üleminutil viigi Mark Anders Lepik. Mängujärgsetes intervjuudes kahetsesid mõlemad leerid, et täna võitu kätte ei saanud.

„Mehed olid lõpus väsinud. Lepik väga hästi ka lahendas. Kokkuvõttes on see meie jaoks suur pettumus. Kiidaks siiski tervet tiimi,“ sõnas Kalju mängumees Pavel Marin kohtumise järel Soccernet.ee otse-eetris. „Seni oleme suutnud peaaegu kõik mängud hästi mängida. Oleme just võidelnud. Võitlus on olnud meie trump. Pettumus jäi siiski sisse, kuid Flora oli täna päris hea. Neis on kvaliteeti.“

Turniiritabelis on Kalju nüüd 14 punktiga kolmas ning Flora 12-ga neljas. Nende ette mahuvad FCI Levadia 22-ga ja Paide Linnameeskond 15-ga. Kaljul on võrreldes konkurentidega üks kohtumine vähem peetud.

„Oleks võinud ikka võita. Tulime võidu järele. Arvan, et olime parem meeskond. Õnneks suutsime lõpuks viigistada. Pigem jääb mõru maitse suhu,“ tunnistas Soccernet.ee vahendusel Flora kaptenipaela kandnud Kristo Hussar ning tõdes, et Kalju ründaja Promise Davidiga jäädi sel korral hätta. „David on suur ja tal on jõud olemas. Tema vastu on keeruline. Oleme siiski meistrid ning peame hakkama saama. Turniiritabelis ei ole seis kindlasti selline, mida tahaksime. Peame keskenduma oma mängule ja peame taga nulli hoidma.“

Liiga väravaküttide edetabelis on seis läinud väga tihedaks. Esimene on Robi Saarma (Paide Linnameeskond) seitsme tabamusega. Järgnevad Felipe Felicio (FCI Levadia), Alex Matthias Tamm (Nõmme Kalju) ja Mark Anders Lepik (FC Flora) kuue väravaga. Viie tabamuse peal on Ahmed Adebayo Basher (Tartu Tammeka), Promise David (Nõmme Kalju) ja Mihkel Ainsalu (FCI Levadia).