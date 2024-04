Naiste korvpall toodi suurde saali ja pilti, aga vajadus esindusklubi järele pole kuskile kadunud

Meistrite peatreener Reet Rausberg rääkis Delfile, et tegu on igati teenitud ja magusa kullaga. „Oleme terve hooaja hästi mänginud, võistkond on hästi komplekteeritud ja meil on kogemust. Me ei tahtnud kolmandat aastat järjest finaalis kaotada,“ viitas ta kahe eelmise hooaja esiliiga otsustavatele matšidele, mida võita ei suudetud.