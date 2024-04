Kuigi Kalev/Cramo tuleb väljakule juba teisipäeval ja peatreener Heiko Rannula ei saa palluritele eriti puhkepäevi anda, tähendab põhiturniiri esikoht neile võimalikest kõige pehmemat maandumist, sest vastaseks on kogu hooaja peale vaid neli võitu kogunud Tallinna Kalev/Snabb.

Eesti-Läti liiga finaalilt lahkus Kalev/Cramo kahetiste tunnetega. Nii mängijad kui ka treenerid kostsid justkui ühest suust, et on kahju, sest esiteks ei tuldud Unibet Arenale hõbemedalite järgi ja teiseks ei jäänud võit kaugele. Samas hooaega tervikuna vaadates on pilt juba palju rõõmsam.