DELFI FOTOD | „Löök ja värav!“ FC Kuressaare tuuseldas Narva Transi

„Väga raske kaotus ja hooaja algus on olnud meile keeruline. Olime enne seda kohtumist end juba paremini käima saamas. Täna lõi Kuressaare kõik võimalused väravasse. Vahepeal oli tunne, et löök ja kohe värav,“ sõnas Narva peatreener Aleksei Eremenko kohtumise järel ETV otseülekandes. „Iga pealelöök läks justkui väravasse.“

„Olgem ausad, et poolajal oli riietusruumis kõigil sõnatu olek. 5:0 poolajal juhtides on teiseks poolajaks end raske motiveerida. Võtsime eesmärgiks teha väravavahile (Kuressaare väravas seisus Kaur Kivila) kingitus ja hoida oma puur puhtana,“ märkis ühe tabamuse kirja saanud ja kaaslastele kaks väravasöötu jaganud Karl Rudolf Õigus ETV-le.

Kuressaare on nüüd seitsme kohtumisega kogunud üheksa punkti, mis tõstis nad Premium liiga turniiritabelis kuuendaks. Narva on samal ajal nelja punkti peal ja üheksandal kohal. Kaheksandal positsioonil oleval Pärnu Vaprusel ning kümnendat kohta hoidval Nõmme Unitedil on samuti neli punkti.