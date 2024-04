DELFI HORVAATIAS | Romet Jürgenson: katsevõite on mul piisavalt, pühapäeval lähen esikohta vormistama

Juunior WRC sarjas esimest aastat kihutav Romet Jürgenson koos kaardilugeja Siim Ojaga jätkasid Horvaatia rallil laupäeval sealt, kus reedel pooleli jäid ehk domineerisid. Nad võitis neli kiiruskatset kaheksast, teenides sellega neli lisapunkti ning venitasid edu lähima jälitaja ees enam kui kahele minutile (2.09,4).

Ainuke probleem oli naljakas – istme küljest tuli detail lahti ja rullis mul jala all. Romet Jürgenson

„Jäin päevaga väga-väga rahule,“ tunnistas Jürgenson. „Tunde poolest oli isegi parem kui reede. Olud olid ehk samuti paremad ja katsevõidud tulid mõnusa rütmi pealt. Ebamugavust pole ma kordagi tundnud ja see teeb kõige enam heameelt.“

Jürgensoni rõõmustab seegi, et kordagi pole olnud ohtlikke hetki, kus asi võib käest minna. „Ainuke probleem oli naljakas – istme küljest tuli detail lahti ja rullis mul jala all.“

10 protsenti varu

Gaasi täiega põrandasse Jürgenson enda sõnul ei surnud: „Varu on. Katse lõpus hakkan mõtlema, et siin ja seal kurvis saanuks rohkem suruda. Eks nagu noorte puhul ikka, kiirus ühtlane ei ole, igalt poolt saaks paremini. Pakun, et sõitsin 90 protsendi kanti võimalikust.“

Üks, mis edule aluse loob, on hea legend, kinnitas Jürgenson. „Ilma selleta neil teedel võidu ei sõida. Samas on üksikuid kohti, kus tuleb legend paremaks saada, aga üldiselt on see üks mu tugevamatest külgedest. Enne, kui rallisporti tulin, aitasin Jaspar Vaherile legende koostada ja nüüd saan sellest tulu.“

Jürgensonil on edu sedavõrd suur, et ta saab ühe rehvipurunemise üle elada. Seega läheb ta esikohta vormistama. „Kiiruskatse võite on mul piisavalt ning pühapäeval üritan ralli võitmisele keskenduda,“ sõnas Jürgenson. „Katsed on kah minu jaoks keerulisemad nende iseloomu tõttu, seega võtan asja pisut rahulikumalt.“